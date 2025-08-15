Die Laufzeit des Papiers mit einem Volumen von 7 Millionen Franken wurde bis zum zum 30. September 2025 verlängert, teilte Santhera am Freitag mit. Der Ausübungspreis der Anleihe beträgt 10 Franken.
Die Biotechnologiefirma Santhera hat sich mit ihrer Geldgeberin Highbridge über eine Verlängerung der Laufzeit einer privaten Wandelanleihe geeinigt.
(AWP)