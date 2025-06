Mit der Übernahme von Santos würde das von XRG geführte Konsortium die Kontrolle über zwei australische Flüssiggasbetriebe - Gladstone LNG an der Ostküste und Darwin LNG im Norden - sowie Anteile an PNG LNG und dem noch nicht erschlossenen Papua LNG erwerben. Die Beteiligungen von Santos in Papua-Neuguinea gelten als die wertvollsten Vermögenswerte des Unternehmens. Die Santos-Aktien stiegen im frühen Handel am Montag um 15 Prozent auf 7,86 australische Dollar und lagen damit deutlich unter dem Angebotspreis für die Transaktion.