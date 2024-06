In den vergangenen Jahren hatte der Gewinn vor Sondereinflüssen deutlich höher gelegen als das IFRS-Ergebnis. So lag der Nachsteuergewinn gemäss IFRS 2022 und 2023 bei 1,71 beziehungsweise 5,93 Milliarden Euro, das Non-IFRS-Ergebnis aber bei 4,55 beziehungsweise 7,96 Milliarden Euro. Für SAP sind die Non-IFRS-Kennziffern die entscheidenden in der Bilanz.