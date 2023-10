Dieser Wandel ging zuletzt allerdings zuletzt auch immer wieder auf Kosten der Marge. Damit soll in diesem Jahr Schluss sein, da 2023 der operative Gewinn stärker als der Umsatz zulegen soll. Damit würde sich die Konsolidierung der eigenen Datencenter und die Verbesserungen bei der Profitabilität des Cloudgeschäfts endlich auszahlen. An der Börse wurde dieser Kurs zuletzt honoriert. Nachdem das Papier 2022 mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Fünftel noch zu den grössten Verlierern im Dax gehört hatte, ging es in diesem Jahr mit dem Papier bisher um rund ein Drittel nach oben. SAP ist mit einem Börsenwert von fast 160 Milliarden Euro der mit Abstand am höchsten bewertete deutsche Konzern.