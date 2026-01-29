Der Auftragseingang bei der Cloud-Sparte von SAP legte jedoch deutlich zu. «Damit haben wir eine solide Basis, um beschleunigtes Wachstum bis 2027 zu erreichen», sagte Christian Klein, der Chef des Softwarekonzerns, am Donnerstag.
Er kündigte einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro an. Der Cloud-Umsatz stieg den Angaben zufolge währungsbereinigt um 26 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro. In den vorangegangenen Quartalen hatte das Wachstum bei 27 und 28 Prozent gelegen.
Der Auftragseingang legte im Quartal um 30 Prozent zu und erreichte mit 77 Milliarden Euro ein Rekordhoch. Der bereinigte operative Konzerngewinn nahm im vierten Quartal 2025 um 21 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro zu.