Der Auftragseingang bei der Cloud-Sparte von SAP legte jedoch deutlich zu. «Damit ​haben wir eine solide Basis, ‌um beschleunigtes Wachstum ‌bis 2027 zu erreichen», sagte Christian Klein, der Chef des Softwarekonzerns, am Donnerstag.

Er kündigte einen Aktienrückkauf im ⁠Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro an. Der Cloud-Umsatz stieg den Angaben zufolge ​währungsbereinigt um 26 Prozent ‌auf 5,61 Milliarden Euro. In ‍den vorangegangenen Quartalen hatte das Wachstum ​bei 27 und 28 Prozent gelegen.

Der Auftragseingang legte im Quartal um 30 Prozent ‌zu und erreichte mit ⁠77 Milliarden Euro ‌ein Rekordhoch. Der bereinigte operative Konzerngewinn nahm im vierten ‍Quartal 2025 um 21 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro zu.