Er kündigte einen Aktienrückkauf im ⁠Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro an. Der Cloud-Umsatz stieg den Angaben zufolge ​währungsbereinigt um 26 Prozent ‌auf 5,61 Milliarden Euro. In ‍den vorangegangenen Quartalen hatte das Wachstum ​bei 27 und 28 Prozent gelegen.