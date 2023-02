Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 2,05 (2021: 1,95) Euro je Aktie vor, zehn Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie SAP am Mittwochabend mitteilte. Damals hatte SAP aber zum 50-jährigen Firmenjubiläum zusätzlich 50 Cent je Aktie als Sonderdividende ausgeschüttet. Insgesamt erhielten die Aktionäre damit diesmal rund 2,4 (2,87) Milliarden Euro. "SAP ist der Ansicht, dass ihre Aktionäre angemessen am Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 beteiligt werden sollen", hiess es in der Mitteilung.