Die Gespräche befänden sich in einem späten Stadium, berichtete das «Wall Street Journal» am Wochenende. Ein Problem sei, dass der diskutierte Übernahmepreis von Salesforce aufgrund des kräftigen Kursanstiegs der Informatica-Valoren im laufenden Jahr inzwischen unter dem aktuellen Börsenpreis liege. Am Freitag hatte das Informatica-Papier bei 38,48 US-Dollar geschlossen. Getrieben von Übernahmespekulationen hat der Kurs in diesem Jahr um fast die Hälfte zugelegt.