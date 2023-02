Hasso Plattner werde seinen Posten als Aufsichtsratschef, den er seit 20 Jahren bekleidet, abgeben, teilte SAP am Mittwochabend mit. Plattner habe den ehemaligen Chef der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft Deloitte, Punit Renjen, als Nachfolger vorgeschlagen. Der 61-Jährige, der die Führung von Deloitte zum Jahreswechsel abgegeben hatte, soll am 11. Mai für vier Jahre in den Aufsichtsrat gewählt werden. "Mit einer Wahl in den SAP-Aufsichtsrat würde der Übergangsprozess von Hasso Plattner auf Punit Renjen beginnen", erklärte SAP. Wie lange dieser dauert, liess SAP offen. Plattners Amtszeit laufe noch bis Mai 2024.