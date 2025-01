Deutsche Autoindustrie fällt weit zurück

Die deutschen Autobauer rangieren nur unter ferner liefen. Im vergangenen Jahr fielen VW, BMW, Mercedes und Porsche sogar aus den «Top 300» heraus. Sie kamen zum Börsenschluss am Montag zusammen auf einen Börsenwert von 206 Milliarden Dollar, deutlich weniger als SAP allein. Der US-Elektroautoriese Tesla wird mit 1,30 Billionen Dollar an der Börse sechsmal so hoch bewertet wie alle deutschen Autobauer zusammen. «In Deutschland dominieren noch die traditionellen Industriebranchen, die sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation befinden und die mit einer weltweit schwachen Nachfrage kämpfen», sagt Ahlers.