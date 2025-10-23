Beim operativen Ergebnis strebt SAP jetzt sogar das obere Ende der bisher angepeilten Bandbreite von währungsbereinigt 26 bis 30 Prozent Plus an. Bereits zur Jahreshälfte hatten sich Analysten hier Luft nach oben ausgerechnet, waren da aber noch vertröstet worden. Das vierte Quartal ist bei SAP das weitaus wichtigste im Jahresverlauf, in dem ein Grossteil des Geldes verdient wird. Wenn es mit der noch etwas margenschwächeren Cloudsoftware nicht so rund läuft wie gedacht, hilft das oft dem operativen Ergebnis.