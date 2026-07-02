SAP hatte vor etwa eineinhalb Jahren einen grösseren Umbau angekündigt, um sich für die KI-Ära fit zu machen. ‌Dabei wurden unter anderem Tausende Stellen auf den Prüfstand gestellt. In wachstumsschwachen oder schrumpfenden Bereichen fallen ​Jobs weg, während in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern ​neue Teams aufgebaut werden. Vorstandschef ​Christian Klein widmet sich verstärkt dem Thema KI.