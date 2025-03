Vor allem dank einer hohen Nachfrage nach Cloud-Angeboten und Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich das Geschäft von SAP im vergangenen Jahr überraschend stark entwickelt. Für 2025 stellte der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. Daher legten die SAP-Titel in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt rund 40 Prozent zu, fast doppelt so stark wie der deutsche Leitindex Dax.