Nun gibt es daher die beiden Alternativen zum Dax-Blue-Chips-Index. Die Version «Dax 20 Prozent Capped» richtet sich laut Stoxx Ltd. insbesondere an Investoren, die sich an der 20/35-Regel orientieren, wie sie in den Vorschriften für Index abbildende europäische Fondsrichtlinien OGAW und UCITS gilt. Diese Regel begrenzt das Gewicht des grössten Unternehmens in einem Index auf 35 Prozent und alle anderen auf maximal 20 Prozent. Passiv verwaltete Fonds wie ETF profitieren, da nach EU-Recht ein ETF 20 Prozent einer Aktie halten darf. Die EU-OGAW-Obergrenze für aktiv verwaltete Fonds liegt dagegen bei zehn Prozent.