Die Eurozone hat bei der Inflation das Problem mit Zweitrundeneffekten, die Schweiz keine. Wieso?

Wir können in der Schweiz beim Arbeitsmarkt und bei den Lohnverhandlungsrunden keine Zweitrundeneffekte beobachten. Im Euroraum sind diese aber durchaus sichtbar. Das liegt meiner Einschätzung nach weniger an der Geldpolitik selber, sondern mehr daran, wie der Arbeitsmarkt organisiert ist. Er ist halt eben nicht so flexibel, nicht so frei in den meisten europäischen Ländern, wie das hier in der Schweiz der Fall ist. Und damit haben wir viel häufiger eine Diskussion bei den Tarifverhandlungsrunden, dass Arbeitnehmer für den starken Inflationsanstieg kompensiert werden wollen. Hier wird mehr auf die einzelne Situation im Unternehmen geachtet und diskutiert, wie viel Lohnerhöhung sich ein Unternehmen oder eine Branche überhaupt leisten kann.