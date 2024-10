Wie schnell sich die Zinsen bewegen können, zeigt folgende Grafik: Zwischen März 1979 und März 1980 stiegen die kurzfristigen Hypothekarzinsen innerhalb eines Jahres um 6,3 Prozentpunkte. In 8,4 Prozent der Jahre seit 1979 stieg der Geldmarktzins um mehr als 2 Prozentpunkte an. In 95 Prozent der Fälle lag die Zinsveränderung zwischen minus 3,4 und plus 3,4 Prozentpunkten. Auch die Rückgänge waren meist kurz und deutlich, was die Volatilität unterstreicht.