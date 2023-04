Diese Äusserungen vom Nationalbank-Vize am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Winterthur sind ein weiterer Hinweis, dass die SNB bei ihrem Zinsentscheid im Juni zu einer weiteren Straffung tendiert. Die Zinserhöhungen in der Schweiz hinken denen in den USA und der Eurozone hinterher - geldpolitische Sitzungen finden bei der NSB nur alle drei Monate statt.