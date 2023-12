Dagegen stiegen die Inflation in den USA oder in der Eurozone deutlich stärker an. Mit dem Nachlassen des Inflationsdrucks in den USA hat die amerikanische Notenbank Fed schon Ende November unerwartet signalisiert, dass drei Leitzinssenkungen gegen Ende 2024 anstehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) betonte ihrerseits, Leitzinssenkungen würden erst nach März 2024 in Betracht gezogen.