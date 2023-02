Der Trend der letzten Jahre hin zu kleineren Wohnungen oder der Wahl einer Immobilie an der günstigeren Peripherie dürfte deshalb anhalten. "Es wird weiterhin generell zu wenig gebaut, speziell in den Ballungszentren. In Zürich beträgt die Leerstandsquote 0,07 Prozent, und daran dürfte sich vorerst wenig ändern. Deshalb wird sich die Tendenz in allen Regionen der Schweiz fortsetzen, dass weiterhin von eher unerschwinglichen an günstigere Standorte umgezogen wird. Also von Zug Richtung Luzern oder vom Pfannenstiel auf die andere Seite hinunter zum Greifensee", so Saputelli.