Flexibilität wird unterschätzt

Zwar ist die vergangene Entwicklung kein Garant für die Zukunft, doch bietet die Flexibilität einer Saron-Hypothek Vorteile, die über die reinen Zinskosten hinausgehen. Die Frage, was passiert, wenn in einem Paar eine Person plötzlich nicht mehr arbeitsfähig oder nicht mehr da ist (Tod oder Trennung), wird laut Immobilien- und Hypothekenexperten vielfach nicht thematisiert. In den meisten Fällen wird die Liegenschaft aus Sicht der Bank dann untragbar - ein Verkauf ist nötig.