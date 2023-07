SNB-Geldpolitik betrifft aktuell hauptsächlich Saron-Hypotheken

In der Zwischenzeit hat sich die Geldpolitik weiter verschärft. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat Mitte Juni den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent angehoben, was gerade die Zinskosten der unter den cash-Lesern beliebten Geldmarkthypotheken direkt betrifft. Der Zinssatz von Geldmarkthypotheken richtet sich nach dem Saron (Abkürzung für Swiss Average Rate Over Night). Dieser ist ein Schweizer Referenzzinssatz, der sich eng am offiziellen Leitzins der SNB orientiert. Vor einem Jahr lag der Saron bei -0,2 Prozent. Jetzt liegt er knapp unterhalb von 1,75 Prozent, was die Auswirkungen der vier Leitzinserhöhungen in derselben Zeitperiode illustriert.