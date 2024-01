Die Swap-Sätze basieren wiederum auf der Preisentwicklung der Rendite für Schweizer Bundesobligationen, welche in den letzten drei Wochen ebenfalls deutlich zugelegt haben - von 0,60 auf 0,84 Prozent. Hintergrund für den Renditeanstieg bei den Eidgenossen war gemäss Strategen die immer noch relativ robuste Konjunkturentwicklung in der Schweiz und in den USA. Nachdem die Geldmärkte in den USA vor drei Wochen noch eine erste Zinssenkung durch die Fed bereits für März eingepreist hatten, wird nun von einem späteren Datum für die erste Zinssenkung durch die Fed ausgegangen.