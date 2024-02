Dabei bieten Banken bei Saron-Hypotheken meistens die besten Konditionen an, zumal viele Pensionskassen und Versicherungen die Saron-Hypothek gar nicht oder nur defensiv im Angebot haben. Bei den Festzinshypotheken würden hingegen die Banken meistens von Versicherungen und Pensionskasse geschlagen. Am günstigsten bietet eine Saron-Hypothek laut Moneyland derzeit Banque Cantonale de Genève mit dem Programm Advantage Service an - ein Angebot von Online-Hypotheken. Auch bei den zehn- und fünfjährigen Festhypotheken haben die Genfer die Nase vorn.