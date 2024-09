Banken bieten bei Saron-Hypotheken in der Regel die besten Konditionen an, da viele Pensionskassen und Versicherungen Saron-Hypotheken entweder gar nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang anbieten. Bei Festzinshypotheken hingegen werden Banken häufig von Versicherungen und Pensionskassen übertroffen. Schubiger sieht aktuell besonders bei Pensionskassen und Versicherungen gute Zinsen für längere Laufzeiten. Banken sind hingegen bei kürzeren Laufzeiten derzeit besonders konkurrenzfähig.