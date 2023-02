In den ersten Januarwochen gab der Zinsindex für Wohnimmobilien des Vergleichsportals Hypotheke.ch dank der Korrektur bei den Festhypotheken nach. Doch seit Mitte Januar hat der Wind gedreht und der Hypotheke-Zinsindex geht in der Tendenz wieder nach oben und steht aktuell bei 2,51 Prozent, was aber immer noch klar unter dem Zinsniveau von Anfang Jahr liegt. Der Jahreshöchststand vom Oktober bei knapp 2,9 Prozent liegt ebenfalls noch ausser Reichweite.