"Wer davon überzeugt ist, dass die SNB nicht allzu stark an der Zinsschraube drehen wird und die Zinsen in 2 bis 3 Jahren zurückkommen, schliesst eine Saron-Hypothek ab", sagt Brundia. Das Gute an der Saron-Hypothek ist die damit einhergehende Flexibilität: Sie kann jederzeit in eine Festzinshypothek umgewandelt werden - beispielsweise wenn sich das Risikoempfinden des Hypothekarnehmers ändert. Zudem kann die Saron-Hypothek je nach Anbieter freiwillig amortisiert und zu einem anderen Geldgebenden transferiert werden.