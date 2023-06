SNB-Leitzinsentscheid für Saron-Hypothekarnehmer mit direkten Konsequenzen

Der SNB-Letzinsentscheid vom 22. Juni dürfte daher in erster Linie für die Saron-Hypothekarnehmer direkte Konsequenzen haben, da der Saron-Satz die Zinsbewegung 1:1 mitmacht. Der Head Research bei Avobis geht davon aus, dass der Leitzins spätestens in der September-Sitzung mit 2 Prozent seinen Höhepunkt erreichen und ihn dann die SNB auf diesem Niveau halten wird. "Nach der Zinserhöhung dürften je nach Zinsschritt Saron-Hypotheken teurer werden als festverzinsliche Hypotheken", warnt Er. Im Szenario von Brundia wird die Saron-Hypothek auch nochmals teurer: Plus 0,25 bis 0,50 Prozentpunkte pro Jahr. Bei der 10-jährigen Festzinshypothek rechnet er hingegen mit einer Seitwärtsbewegung mit Ausschlägen von 25 Basispunkten in beide Richtungen.