Indes: Die Mehrheit der Marktteilnehmer habe eine Zinssenkung um 0,25 Prozent erwartet. Daher sei die erneute Zinssenkung bei langfristigen Hypotheken teilweise bereits eingepreist, so Schubiger. Es ist daher wahrscheinlich, dass langfristige Hypotheken noch um einige Basispunkte sinken werden. Bei gewissen Banken dauert es erfahrungsgemäss einige Tage, bis sie diese Anpassungen vornehmen. Pensionskassen, Anlagestiftungen und Versicherungen sind in der Regel schneller, da sie die Zinssätze direkt an den Swap-Sätzen ausrichten.