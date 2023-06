Die Prognostikerinnen und Prognostiker rechnen mit einem stabilen Wechselkurs des Schweizer Frankens zum Euro. Die Prognosewerte bleiben unverändert bei 0,99 Rappen sowohl in drei als auch in zwölf Monaten. Die Erwartungen bezüglich des Wechselkurses des Frankens gegenüber dem Dollar wurden angesichts der jüngsten Abwertung des Dollars zum Schweizer Franken nach unten angepasst. Die mittleren Consensuswerte liegen bei 0,91 Rappen in drei Monaten und bei 0,89 Rappen in zwölf Monaten.