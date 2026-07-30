Der Konzernumsatz von SES blieb im zweiten Quartal mit 755 Millionen Euro rund 50 Millionen Euro unter den Markterwartungen. Der operative Gewinn fiel ‌auf 321 Millionen Euro und enttäuschte ebenfalls. Konzernchef Adel Al-Saleh begründete dies mit Verzögerungen bei einigen Aufträgen. ​Er rechne dennoch weiterhin für das Gesamtjahr ​mit stabilen Erlösen und ​Betriebsergebnissen. Vor allem gegen Jahresende werde sich das Wachstum ‌dank mehrerer Militäraufträge beschleunigen.