Das Abschneiden der Aktie am Dienstagvormittag ist gemessen an den hoch angesetzten Kurszielen nicht überaus stark. Doch die Titel von DHSH sind für Anleger auch wegen der Dividende interessant. Die Dividendenrendite liegt bei 4 Prozent. Die Zahlungen an die Aktionäre wurden in den vergangenen zehn Jahren sukzessive von 1,30 auf 2,50 Franken je Aktie erhöht. Prognosen gehen von 2,60 Franken pro Anteilsschein für das Geschäftsjahr 2026 aus.