MBS hat sich verzockt

«Es scheint, als ob sich MBS verzockt hat», analysiert Lengler. Im neusten Geschäftsbericht des saudischen Staatsfonds PIF wird für die Gigaprojekte, zu denen Neom gehört, ein Abschreiber in Höhe von rund 8 Milliarden Dollar deklariert. Wobei: Der Wert der Gigaproject-Holdings im Jahr 2023 war 64 Milliarden Dollar, 2024 waren es 56 Milliarden, aber es wurden 2024 noch 36 Milliarden investiert. Der effektive Abschreiber liegt also eher bei 44 Milliarden Dollar.