Anlass für die Überlegungen ist der ​Ende Februar von den USA und Israel begonnene Krieg gegen den Iran, der zu einer Sperrung der Strasse von Hormus für die Schifffahrt geführt hat. Die Blockade zwang die Produzenten am Golf, bis zu zwölf Millionen Barrel pro Tag zurückzuhalten. Dies liess die Preise massiv steigen. Nach einem ‌vorläufigen Abkommen zwischen den USA und dem Iran im vergangenen Monat fliessen die Ölmengen teilweise zwar wieder, bleiben jedoch unter dem Vorkriegsniveau.