Das Vorhaben könne dem Land bis zu 13,1 Milliarden Dollar einbringen und wäre damit einer der grössten Aktiendeals in der Region, hiess es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die saudi-arabische Regierung reichte die entsprechenden Dokumente zum Verkauf einer Beteiligung an dem staatlichen Ölriesen bei der Börsenaufsicht ein. Ein Anteil von bis zu 0,7 Prozent des Konzerns könnte bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption veräussert werden.