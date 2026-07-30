Die Huthi-Miliz hatte am ​20. Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im ​Roten Meer angekündigt und ​sich seitdem zu einer Reihe von Angriffen auf die ‌Schifffahrt bekannt. Das Königreich reagierte mit Luftangriffen auf Stellungen der Huthi im Jemen. Die Spannungen im ​Roten ​Meer sind Teil des umfassenderen ⁠Konflikts mit dem Iran. ​Die Europäische Union hatte ⁠bereits 2024 eine eigene Marinemission im Roten ‌Meer gestartet, um die Freiheit der Schifffahrt nach Angriffen der Huthi zu sichern.