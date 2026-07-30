Saudi-Arabien will nach den Angriffen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz eine ‌multinationale Militärkoalition ⁠zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gründen. ⁠Vertreter aus 43 Ländern und der Europäischen Union hätten ‌an einem Treffen teilgenommen, bei ‌dem die Pläne ​erörtert wurden, teilte das saudiarabische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Saudi-Arabien solle die Koalition als Gründungs- und Führungsstaat leiten und das Hauptquartier stellen. 14 Länder, darunter ‌die Türkei, Pakistan und Ägypten, hätten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung bekundet.

Die Huthi-Miliz hatte am ​20. Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im ​Roten Meer angekündigt und ​sich seitdem zu einer Reihe von Angriffen auf die ‌Schifffahrt bekannt. Das Königreich reagierte mit Luftangriffen auf Stellungen der Huthi im Jemen. Die Spannungen im ​Roten ​Meer sind Teil des umfassenderen ⁠Konflikts mit dem Iran. ​Die Europäische Union hatte ⁠bereits 2024 eine eigene Marinemission im Roten ‌Meer gestartet, um die Freiheit der Schifffahrt nach Angriffen der Huthi zu sichern.

(Reuters)