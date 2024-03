Vertreter des staatlichen Investmentfonds PIF hätten in den vergangenen Wochen über eine Partnerschaft mit der US-Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz und anderen Financiers gesprochen, berichtete die «New York Times» am Dienstag unter Berufung auf drei mit den Plänen vertrauten Personen. Dabei sei auch die Eröffnung eines Büros in Riad erörtert worden. Der Fonds könnte die Arbeit in der zweiten Jahreshälfte aufnehmen. Stellungnahmen von Andreessen Horowitz und des PIF lagen nicht vor.