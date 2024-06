Die an dem Aramco-Anteilsverkauf beteiligten Banken werden den Angaben zufolge bis Donnerstag Aufträge entgegennehmen und am Freitag den Ausgabe-Preis festsetzen. Der Handel wird wohl am kommenden Sonntag an der Börse in Riad beginnen. Saudi-Arabien bietet den Anlegern etwa 1,545 Milliarden Aramco-Aktien zu 26,7 bis 29 Riyal (knapp acht Dollar) pro Stück. Insgesamt könnte das Königreich knapp zwölf Milliarden Dollar erlösen. Zudem kann das Angebot noch um eine weitere Milliarde Dollar aufgestockt werden. Würden alle Aktien verkauft, würde die Regierung ihren Anteil am weltweit grössten Erdölexporteur um 0,7 Prozent verringern.