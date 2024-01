Allerdings soll der Laden in der Hauptstadt Riad ausschliesslich nicht-muslimischen Diplomaten vorbehalten bleiben, wie mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch sagten und ein der Nachrichtenagentur Reuters am vorliegendes amtliches Dokument zeigt. Die Kunden müssen sich demnach über eine mobile App registrieren, einen Freigabecode vom Aussenministerium erhalten und mit ihren Einkäufen monatliche Kontingente einhalten, heisst es in dem Papier.