Die Financial Times (FT) berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass auch der Staatsfonds von Katar plant, seine Beteiligung an der Credit Suisse zu erhöhen. Die Transaktion könnte insgesamt dazu führen, dass bis zu einem Viertel der Credit Suisse-Aktien im Besitz von Investoren aus dem Nahen Osten sind, so die FT.