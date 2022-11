Die Saudi National Bank will nach den Worten ihres Aufsichtsratschefs ihre Beteiligung an der Credit Suisse nicht über die geplanten 9,9 Prozent hinaus erhöhen und peilt keinen Sitz im Verwaltungsrat der Schweizer Grossbank an. "Es handelt sich eher um eine taktische Investition als um eine strategische", sagte Ammar al Khudairy am Mittwoch dem TV-Sender Al-Arabiya. Das Credit-Suisse-Paket werde etwa zwei Prozent der Anlagen der Saudi National Bank ausmachen, erklärte al Khudairy.