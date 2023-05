Ammar Al Khudairy, der Präsident der Saudi National Bank, ist Ende März nach dem Credit-Suisse-Debakel zurückgetreten. Der Verwaltungsrat der Bank hat seinen "aus persönlichen Gründen" erfolgten Rücktritt angenommen, erklärte die Bank am Montag in einer Mitteilung an der Börse in Riad. Bis heute ist nicht bekannt, ob der Rücktritt mit seinen Äusserungen zur Beteiligung der Saudi National Bank an der Credit Suisse zusammenhängt. Aussagen von Al Khudairy hatten vor Mitte März zu einem Absturz der CS-Aktien geführt. Er hatte in einem Interview mit Bloomberg-TV erklärt, dass seine Bank ihren Anteil von 9,9 Prozent an der CS nicht erhöhen werde.