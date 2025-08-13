Der Wandel spiegelt das Ziel des Königreichs wider, Hochtechnologie in die saudische Wirtschaft zu integrieren und die finanzielle Zukunft der Region nicht mehr durch Öl, sondern durch Algorithmen zu bestimmen. Der PIF soll die wirtschaftliche Diversifizierung des Landes im Rahmen des Plans «Vision 2030» von Kronprinz Mohammed bin Salman vorantreiben.