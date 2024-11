Der Benefit des betrachteten Medianverdieners schmilzt von etwas über 30’000 auf leicht über 15’000 Franken, wenn die Beitragsdauer zehn statt 20 Jahre beträgt. Hingegen: Bei 30 Beitragsjahren ergeben sich Vorteile in Höhe von 45’000 Franken, bei 40 Beitragsjahren in Höhe von 60’000 Franken. In jedem Fall überwiegt die Einkommenssteuerentlastung die Kapitalbezugssteuern.