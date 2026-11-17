Vor Weihnachten und Silvester gibt es noch einige Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. cash.ch zeigt die besten Möglichkeiten, die sich jetzt noch lohnen.
Maximalbetrag in die Säule 3a einzahlen
Wer im laufenden Jahr bisher nicht in die Säule 3a eingezahlt hat, hat dafür noch bis Ende Dezember Zeit. Für Angestellte, die einer Pensionskasse angeschlossen sind, gilt wie im vergangenen Jahr der Maximalbetrag von 7258 Franken, der steuerlich abziehbar ist. Selbstständige ohne Pensionskasse können 20 Prozent ihres Erwerbseinkommens einzahlen, jedoch maximal 36’288 Franken.
Und wer bereits den Dauerauftrag fürs kommende Jahr anpassen will: Für 2027 erhöhen sich die maximal abziehbaren Säule-3a-Beträge auf 7373 Franken im Monat für Angestellte und 36’864 Franken für Selbstständige.
Wer nur ein Säule-3a-Konto hat, sollte zudem in Betracht ziehen, ein oder mehrere zusätzliche 3a-Konten zu eröffnen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die späteren Bezüge vor der Pensionierung über mehrere Jahre zu verteilen und so die Steuerlast zu senken.
Nachzahlungen in die dritte Säule
Im Jahr 2025 trat die Regelung in Kraft, dass auch nachträgliche Einzahlungen in die Säule 3a möglich sind - und steuerlich abgesetzt werden können. Neu sind Einzahlungen bis zu zehn Jahre rückwirkend möglich, um allfällige Lücken zu füllen. Die Einzahlung fürs 2025 ist also bis 2035 möglich. Künftig können in einem Nachzahljahr auch mehrere Lückenjahre gefüllt werden.
Im Jahr 2026 können Personen demnach erstmals Einzahlungen für 2025 nachholen. Bedingung dafür ist, dass man in beiden Jahren – im Jahr der Lücke und im Jahr der Nachzahlung – ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt hat. Zudem gilt hier in jedem Fall der tiefere Maximalbetrag für Angestellte mit Pensionskasse.
Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse
Auch in der zweiten Säule können Angestellte freiwillige Einkäufe tätigen. Der Beitrag kann auch bei der Einzahlung in die Pensionskasse grundsätzlich vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Weitere Informationen dazu, etwa ob und in welcher Höhe ein Einkauf möglich ist, finden Angestellte in der Regel auf dem Pensionskassenausweis. Im Zweifel können Sie sich direkt an Ihre Pensionskasse wenden und nachfragen, wie diese den freiwilligen Einkauf regelt.
In der Regel machen Einkäufe in die Pensionskasse ab dem 50. Altersjahr Sinn. Welche Kriterien und Parameter eine Rolle spielen, werden im ausführlichen Überblick über Pensionskassen-Einkäufe von cash.ch zusammengefasst.
Neben dem einmaligen Einkauf ermöglichen es einige Pensionskassen und Unternehmen, die monatlichen Beiträge anzupassen. Hier kann es sich allenfalls lohnen, den höheren Beitrag zu wählen, sofern man sich dies leisten kann. Denn, dies bedeutet auch ein höherer Abzug des Lohns.
Achten Sie darauf, dass Sie alle Massnahmen aufeinander und insbesondere auf Ihre Lebenssituation anpassen. Diese Überlegungen können für Einzahlungen in die zweite oder dritte Säule besonders relevant sein, da diese gebunden sind. Bis auf wenige Ausnahmen sehen Sie dieses Geld erst zur Pensionierung oder kurz davor wieder.
Bezüge der Altersvorsorge im Voraus planen
Wer in den nächsten Jahren in die Pension geht, sollte die Bezüge aus der Altersvorsorge möglichst sinnvoll planen. In einzelnen Fällen ist es sinnvoll, noch dieses Jahr einen Teil der Vorsorgegelder auszahlen zu lassen.
Bei einem Bezug werden die ausgezahlten Beträge aus der Pensionskasse und der dritten Säule pro Steuerjahr addiert. Die Besteuerung entfällt dann auf den Gesamtbetrag beider Auszahlungen, der durch die Progression eine hohe prozentuale Belastung mit sich bringen kann. Daher kann eine Aufteilung auf mehrere Jahre hohe Einsparungen bringen.
Klären Sie zudem mit Ihrer Pensionskasse, welche Möglichkeiten beim Bezug bestehen. Einige Institute bieten steuerlich attraktive Bedingungen, wie etwa eine geteilte Auszahlung über zwei Jahre, falls Sie den Kapitalbezug wählen.
Richtiger Zeitpunkt für Unterhalt beim Wohneigentum
Wer Immobilien besitzt und Unterhaltsarbeiten plant, kann durch die richtige Terminierung Geld sparen, insbesondere bei der Begleichung der Rechnungen.
Falls Sie im laufenden Jahr bereits hohe Kosten für den Unterhalt hatten, könnte es sich lohnen, weitere Ausgaben ins Jahr 2027 zu verschieben. Für die Steuererklärung können Sie entweder die effektiven Kosten abziehen oder Sie wählen den Pauschalabzug, der sich je nach Kanton und Alter der Liegenschaft unterscheidet. In den meisten Kantonen liegt der Abzug für Liegenschaften in den ersten zehn Jahren bei zehn Prozent des Eigenmietwerts, danach bei 20 Prozent. In den Kantonen Zürich, St. Gallen, Waadt und Appenzell Innerrhoden liegt der Abzug unabhängig vom Alter der Immobilie bei 20 Prozent.
Der Kniff, um die Steuerrechnung zu optimieren: Teilen Sie kleinere und grössere Beträge für den Unterhalt auf verschiedene Jahre auf. In einem Jahr mit kleineren Ausgaben, wählen Wohneigentümer den Pauschalabzug. Bei grösseren Renovationen und teuren Unterhaltsarbeiten, werden dann die effektiven Kosten in der Steuererklärung deklariert. Bei sehr hohen Ausgaben ist es allenfalls lohnenswert, die Arbeiten und Kosten jeweils zur Hälfte auf zwei Jahre zu verteilen.
Spendenbelege sammeln
Falls Sie im 2026 bereits gespendet haben, können Sie die Belege zusammenstellen und dies bei der Steuererklärung angeben. Um davon zu profitieren, können Schweizerinnen und Schweizer auch in den nächsten Wochen bis zum Jahresende noch spenden. Für den Steuervorteil muss die Bestätigung auf das laufende Jahr datiert sein. Anerkannt werden in der Regel Spenden ab 100 Franken, diese dürfen jedoch maximal 20 Prozent des Nettoeinkommens betragen.
Bei Krankenkassenprämien sparen
Keine steuerlichen, aber finanzielle Vorteile bietet die Einzahlung der jährlichen Krankenkassenprämien anstelle der monatlichen Zahlungen. Viele Krankenkassen bieten einen Rabatt, wenn Versicherte die Prämien fürs ganze Jahr auf einmal begleichen. Insbesondere für Familien ergibt das einen erheblichen Betrag, der gespart werden kann. Dies erfordert natürlich, dass Sie über so viel Liquidität verfügen.
Gesundheitskosten für Steuern nutzen
Auch Gesundheitskosten, die nicht durch die Krankenkasse abgedeckt sind, sind steuerlich absetzbar. Hier gilt allerdings in den meisten Kantonen die Schwelle von fünf Prozent des Nettoeinkommens. Nur wenige haben Gesundheitskosten in dieser Höhe. Liegen Sie allerdings knapp unter dieser Grenze, könnten Sie vor Jahresende noch zum Zahnarzt oder eine neue Brille kaufen. Dadurch lässt sich der Betrag bei der Steuererklärung angeben.
Schuldzinsen als Abzug
Schuldzinsen für Konsum- oder Privatkredite sind steuerlich absetzbar. Hierbei sind allerdings nur die Zinsen abzugsfähig und nicht die Rückzahlungsbeträge selbst. Dazu sollten Sie die entsprechenden Belege der Steuererklärung beilegen. Dies gilt auch bei privaten Darlehen, etwa von Freunden oder Verwandten.
Aus der Kirche austreten
Wer sich einen Austritt aus der Kirche überlegt, kann dies jederzeit tun. Je früher Sie das tun, desto mehr Kirchensteuern sparen Sie. Austretende sind ab dem Tag des Austritts von der Kirchensteuer befreit. Behalten Sie in jedem Fall die Bestätigung des Austritts, da diese bei einem Umzug in eine andere Gemeinde möglicherweise erneut der Steuererklärung beigelegt werden muss.
Timing beim Wohnortwechsel
Falls Sie um den Jahreswechsel einen Umzug in eine andere Gemeinde oder einen anderen Kanton planen, empfiehlt sich ein Blick auf den Steuerfuss am aktuellen sowie am künftigen Wohnort. Massgebend für die Steuererklärung ist der am 31. Dezember gemeldete Wohnsitz.
Scheidung ins neue Jahr verschieben
Falls Paare in dieser Situation so pragmatisch vorgehen können, ist es von Vorteil, eine Scheidung im Folgejahr zu vollziehen. Ab dem Scheidungsjahr werden Ehepaare individuell besteuert. Das gilt in den meisten Kantonen. Die gesamte Steuerbelastung kann sich durch eine Scheidung im aktuellen Jahr um bis zu 50 Prozent erhöhen.
Hinzu kommt, dass sich die Unterhaltszahlungen bei einer Scheidung kurz vor Jahresende kaum oder gar nicht abziehen lassen. Auf der anderen Seite gelten erhaltene Unterhaltszahlungen zudem als Einkommen.