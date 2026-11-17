Falls Sie im laufenden Jahr bereits hohe Kosten für den Unterhalt hatten, könnte es sich lohnen, weitere Ausgaben ins Jahr 2027 zu verschieben. Für die Steuererklärung können Sie entweder die effektiven Kosten abziehen oder Sie wählen den Pauschalabzug, der sich je nach Kanton und Alter der Liegenschaft unterscheidet. In den meisten Kantonen liegt der Abzug für Liegenschaften in den ersten zehn Jahren bei zehn Prozent des Eigenmietwerts, danach bei 20 Prozent. In den Kantonen Zürich, St. Gallen, Waadt und Appenzell Innerrhoden liegt der Abzug unabhängig vom Alter der Immobilie bei 20 Prozent.