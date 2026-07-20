Der Umstand, dass das einmal einbezahlte Mittel in der Regel nicht mehr verfügbar sind, spricht häufig für Einkäufe ab dem 50. oder sogar erst ab dem 55. Altersjahr. Zu diesem Zeitpunkt ist der finanzielle Spielraum oftmals grösser, etwa weil die Kinder ausgeflogen sind oder man bereits geerbt hat. Speziell aber dauert es nicht mehr allzu lange bis zur Pensionierung. Entsprechend ist eine Planung grösserer Ausgaben - einschliesslich der Abstimmung mit den Pensionskasseneinkäufen - eher möglich.