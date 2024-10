Vorsicht ist auch bei einem Stellenwechsel angebracht, «falls die neue Pensionskasse schlechter ist als die bisherige», so Bucher. Ein Vergleich mehrerer Parameter bietet sich an, etwa eine Gegenüberstellung der Deckungsgrade, der Verzinsung, der Umwandlungssätze und der Sparpläne. Entsprechende Angaben finden sich in den Jahresberichten der Pensionskassen und in den Vorsorgereglementen.