Etwa zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung nutzen die Säule 3a zum Sparen. Einige Vorsorgespezialisten betrachten dies aufgrund des langen und disziplinierten Sparprozesses als «erste Bürgerpflicht». Die Bedingungen für das Sparen in der Säule 3a sind den meisten bekannt: Die Guthaben sind in der Regel bis zu fünf Jahre vor dem regulären Rentenalter gesperrt, es sei denn, es liegen Ausnahmefälle vor. Im Gegenzug bietet die jährliche Einzahlung steuerliche Vorteile. 3a-Konten können bei nahezu allen Banken und Versicherungen eingerichtet werden, entweder als Sparplan oder in Form von Wertpapierinvestitionen.