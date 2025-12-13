«Diskussion ist verständlich»

Ducrot zeigte allerdings auch Verständnis für die generelle Forderung, Arbeitsplätze im Inland bei Bestellungen zu berücksichtigen - auch wenn dies nicht Teil des Beschaffungsgesetzes ist. «Ich kann die Forderung nachvollziehen, dass die Wertschöpfung in der Schweiz berücksichtigt werden soll, sofern damit ein Wettbewerb möglich ist», so der SBB-Chef. Die öffentliche Diskussion darüber sei verständlich.