Die tiefere Temperatur werde kaum bemerkbar sein, schrieben die SBB am Donnerstag in einer Mitteilung. Zudem variiere sie mit der Anzahl Reisenden, wie eine Mediensprecherin der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Grundsätzlich werde sie allen Zügen gesenkt, in denen Kundenbegleiterinnen und -Begleiter die Anpassungen vornehmen können.