Im März 2023 wurde bei der Anzahl Reisenden das Vor-Corona-Niveau erstmals übertroffen, wie die SBB am Montag mitteilten. Im ersten Halbjahr 2023 seien täglich 1,33 Millionen Reisende transportiert worden, 21,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - so viele wie noch nie. Gegenüber 2019 sei dies es ein Plus von 3,04 Prozent.