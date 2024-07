Der Berner Fachhochschulprofessor für Digitalisierung Matthias Stürmer zeigte sich in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» überrascht, dass es am 19. Juli nicht zu grösseren Ausfällen kam. Die Zeitverschiebung habe in Europa Schlimmeres verhindert. Am frühen Morgen hätten viele noch nicht gearbeitet.